В Украине завтра будут выключать свет по графикам: в какие часы

В среду, 22 мая, графики почасовых отключений света будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - добавили в компании.

С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

Как сообщили в "Укрэнерго", энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Отключение света в Украине

Напомним, что после возобновления российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине наблюдается дефицит электроэнергии.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

В связи с этим с начала мая во всех областях Украины почти каждый день действуют графики отключения света.

Во вторник, 21 мая, Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления во всех областях с 11:00 до 17:00. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.

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