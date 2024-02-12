В Полтавской области мужчине вручили 18 повесток. В ТЦК объяснили, как так получилось

Житель Полтавской области в период с июня по ноябрь 2023 получил 18 повесток. Он 16 раз приходил в ТЦК, однако из-за его здоровья военные части отказывались брать его на службу.

Как заявляет сам мужчина, последние разы его в воинские части отвозил лично подполковник, но каждый раз его возвращали обратно. Потому последние две повестки он решил проигнорировать. Поэтому суд признал мужчину виновным по ст. 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы.

Однако обвиняемый свою вину признал и раскаялся, так что суд смягчил ему приговор на 2 года испытуемого.

"Отмечал беспорядки в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, который хранится у работников ТЦК, не отражена вся информация по его учету, а работники ТЦК постоянно исправляют в нем дать вместо внесения действительной информации. Все приведенное повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился за повестками", - говорится в материалах суда.

Реакция ТЦК

"Гражданину были неоднократно вручены повестки, он за ними появлялся в ТЦК. Военно-врачебной комиссией он был признан годным к военной службе, направлялся в учебные центры, - рассказал Роман Истомин.

Однако в учебных центрах, куда направляются мобилизованные, также есть приемная комиссия. Которая и отказывалась принимать мужчину на обучение.

"Там психолог, медик, который осматривает прибывших людей. Когда говорят, что ТЦК гребут всех: "хромых", больных... В учебном центре отбирают, нельзя привезти кого бы то ни было и запихнуть в учебный центр. Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК, то есть, что он там говорил, мы не знаем, возможно, делал эпилепсию, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое, но в целом, согласно действующему законодательству, он пригоден к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Поэтому он получал повестку на следующую дату", - заявил Истомин.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать, по меньшей мере, до 13 мая 2024 года.

В декабре президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине – это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.

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