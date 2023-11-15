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"Полтавская ГОК" отреагировала на избрание меры пресечения главе правления предприятия

Среда 15 ноября 2023 14:12
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"Полтавская ГОК" отреагировала на избрание меры пресечения главе правления предприятия Фото: "Полтавская ГОК" отреагировала на избрание меры пресечения председателю правления предприятия (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

ЧАО "Полтавский ГОК", являющееся частью группы Ferrexpo, прокомментировало избрание меры пресечения председателю правления предприятия по делу, касающемуся рентных платежей и внесению председателем правления якобы ложных сведений в официальные документы предприятия, что занизило рентные отчисления в 2018-2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, Бюро экономической безопасности считает, что председатель правления вносил ложные сведения в официальные документы предприятия и уклонился от уплаты налогов за пользование недрами месторождения железных руд на 2,2 млрд гривен.

Суд избрал меру пресечения в отношении председателя правления в виде залога в размере около 800 млн гривен.

Председатель правления и его защитники будут обжаловать сумму залога в Киевском апелляционном суде, а также планируют подать жалобу на судью Шевченковского районного суда города Киева, который принял решение, в Высший совет правосудия.

"В течение 2023 года ЧАО "Полтавский ГОК" и другие предприятия Ferrexpo в Украине, а также представители менеджмента этих предприятий, испытывают необоснованное давление со стороны различных правоохранительных органов. Подобные действия мы считаем вредящими экономике региона и государства и негативно влияющими на инвестиционную привлекательность Украины", - говорится в заявлении компании.

Полтавский ГОК открыто сотрудничает со следственными органами и по их требованию добровольно передает все документы согласно запросам, добавляют в компании.

"Мы считаем, что это и другие дела против предприятия, инициированные в течение последнего года, являются попыткой дестабилизировать работу крупного работодателя и инвестора в украинскую экономику. Такие действия способствуют росту общественного напряжения на Полтавщине и дестабилизируют экономическую ситуацию в регионе", - добавляют в компании.

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