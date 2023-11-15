"Полтавська ГЗК" відреагувала на обрання запобіжного заходу голові правління підприємства

ПрАТ "Полтавський ГЗК", яке є частиною групи Ferrexpo, прокоментував обрання запобіжного заходу голові правління підприємства по справі, що стосується рентних платежів та внесення головою правління нібито неправдивих відомостей в офіційні документи підприємства, що занизило рентні відрахування у 2018-2021 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, Бюро економічної безпеки вважає, що голова правління вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства та ухилився від сплати податків за користування надрами родовища залізних руд на 2,2 млрд гривень.

Суд обрав запобіжний захід щодо голови правління у вигляді застави розміром близько 800 млн гривень.

Голова правління та його захисники будуть оскаржувати суму застави у Київському апеляційному суді, а також планують подати скаргу на суддю Шевченківського районного суду міста Києва, який ухвалив дане рішення, до Вищої ради правосуддя.

"Протягом 2023 року ПрАТ "Полтавський ГЗК" та інші підприємства Ferrexpo в Україні, а також представники менеджменту цих підприємств, зазнають необґрунтованого тиску з боку різних правоохоронних органів. Подібні дії ми вважаємо такими, що шкодять економіці регіону та держави й негативно впливають на інвестиційну привабливість України", - йдеться в заяві компанії.

Полтавський ГЗК відкрито співпрацює зі слідчими органами й на їхню вимогу добровільно передає всі документи згідно з запитами, додають в компанії.

"Ми вважаємо, що ця та інші справи проти підприємства, які були ініційовані протягом останнього року, є спробою дестабілізувати роботу великого роботодавця та інвестора в українську економіку. Такі дії сприяють зростанню суспільної напруги на Полтавщині й дестабілізують економічну ситуацію в регіоні", - додають в компанії.