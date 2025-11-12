В Полтавской области готовятся к блэкаутам: создают резерв генераторов и горючего

По его словам, нынешних мощностей хватает только на короткие перерывы, но в случае блэкаутов более 20 часов регион будет нуждаться в значительно больших запасах.

Потребность в дополнительных генераторах

Когут отмечает, что сейчас на предприятиях критической инфраструктуры области работает около 100 генераторов, однако этого недостаточно.

"Если это будут отключения более 20 часов, нам не хватит ни одного генератора. Если у нас есть 100 генераторов, то надо еще сотню, чтобы их менять, давать им возможность отдыхать или регулировать работу", - пояснил чиновник.

Речь идет как о небольших установках мощностью 10-15 кВт, так и о крупных промышленных генераторах на 500-1000 кВт, необходимых для работы теплоснабжающих предприятий. Администрация уже передала запрос в министерства, чтобы получить дополнительное оборудование из государственных резервов.

Запасы горючего

Кроме генераторов, область формирует резервы дизельного топлива для коммунальных служб. Полтавский городской совет передал 5 тысяч литров дизеля, еще столько же выделено из областного бюджета - в частности для работы "Полтававодоканала".

"Полтававодоканал надо поддерживать - у них сложная ситуация между объемами электроэнергии, которую они используют, и средствами, которые платят", - отметил Когут.

Чиновник добавил, что передача горючего является инициативой конкретных общин, а не обязательным требованием. Другие предприятия пока не обращались с подобными запросами.