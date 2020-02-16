Під Полтавою сталось потрійне ДТП з двома автобусами, постраждали 5 людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція оформляє подію та з’ясовує обставини ДТП

Під Полтавою зіткнулись маршрутка, автобус та вантажівка, в результаті чого постраждали 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що на автодорозі Київ - Харків відбулося зіткнення вантажівки, мікроавтобуса Mercedes Sprinter рейсом "Харків - Познань" та пасажирського автобуса. П'ятьом постраждалим надають меддопомогу.

"Поліція оформляє подію та з’ясовує обставини зіткнення транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Коти Яворівського району (Львівська область) з водойми витягли автомобіль з тілами чотирьох людей.

РБК-Україна також писало, що у Полтавській області ввечері 15 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля та вантажівки, що спричинила загибель людини.

Раніше повідомлялося, що у Харкові водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на двох пішоходів на проспекті Льва Ландау. Від отриманих травм пішоходи загинули. Їх особи встановлювалися. ДТП сталося 14 лютого близько 15-ї години.