Подготовка Черниговской ТЭЦ к следующему отопительному сезону на грани срыва: в чем причина

Единый имущественный комплекс КЭП "Черниговская ТЭЦ" находится в аренде ООО "Технова" с декабря 2000 года. Договор аренды истекает в августе 2023 года, что ставит под угрозу подготовку ТЭЦ к следующему отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН .

Черниговский городской совет еще с 2020 года неоднократно поднимал вопрос возвращения Черниговской ТЭЦ в управление города.

Процесс возвращения Черниговской ТЭЦ в собственность городской общины "ускорила" российская агрессия в результате которой ТЭЦ получила значительные повреждения и разрушения. По оценке экспертов сумма ущерба составила 803 млн грн.

Обращение от 11.05.2022 ООО "Технова" о досрочном расторжении договора аренды из-за отсутствия ресурсов и собственных средств на восстановление ТЭЦ было поддержано 31.05.2022 Черниговским городским советом.

Однако, как говорится в материале, на 30.09.2022 процесс возвращения ЕМК КЭП "Черниговская ТЭЦ" завершить не удалось

На прошлой неделе появилась информация, что на рассмотрение сессии Черниговского городского совета снова выносятся вопрос об отмене досрочного расторжения договора аренды. Отмечают, что прекратить договор 31 марта не удастся из-за ряда тех же, что и осенью факторов, в частности из-за несоблюдения сроков оформления отчета об оценке имущества и рецензии на этот отчет.

"Сейчас четко прослеживается то, что причины уже второй отмены досрочного расторжения договора и одновременная активность обвинений в адрес "Технова" повторяются", - отмечается в материале.

В свою очередь ООО "Технова" опасаясь, что такое решение может привести к срыву следующего отопительного сезона в городе Чернигове, по этому поводу обратилось в СНБО.