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Готовятся к разным сценариям. Зеленский провел совещание по отопительному сезону

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Киев, Четверг 06 октября 2022 12:06
Готовятся к разным сценариям. Зеленский провел совещание по отопительному сезону Фото: Зеленский провел совещание по отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине готовятся к отопительному сезону, разрабатывая возможные сценарии его прохождения и готовят рекомендации украинцам по максимальной экономии энергоресурсов. Этому было посвящено совещание, которое провел президент Владимир Зеленский 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Совещание у президента по работе энергетического комплекса в условиях войны. Задача: оперативная ликвидация последствий ЧС, обеспечение потребностей потребителей, программа (в т.ч. информационная) максимальной экономии энергоресурсов, готовность к разным сценариям прохождения осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

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Владимир Зеленский Отопительный сезон
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