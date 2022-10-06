Готовятся к разным сценариям. Зеленский провел совещание по отопительному сезону

В Украине готовятся к отопительному сезону, разрабатывая возможные сценарии его прохождения и готовят рекомендации украинцам по максимальной экономии энергоресурсов. Этому было посвящено совещание, которое провел президент Владимир Зеленский 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Совещание у президента по работе энергетического комплекса в условиях войны. Задача: оперативная ликвидация последствий ЧС, обеспечение потребностей потребителей, программа (в т.ч. информационная) максимальной экономии энергоресурсов, готовность к разным сценариям прохождения осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.