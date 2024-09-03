В Полтаве уже 49 погибших в результате удара

В Полтаве по состоянию на сейчас известно, что в результате российского обстрела погибли 49 человек. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филипа Пронина в Telegram.

"Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях", - рассказал чиновник. Он уточнил, что из-под завалов спасли 11 человек, им надают всю необходимую помощь. Также Пронин подчеркнул, что спасательная операция продолжается. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 18 человек. По словам главы ОВА, повреждены 10 жилых домов. Пострадавшим помогают сформировать заявления, чтобы получить материальную помощь.