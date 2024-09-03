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В Полтаве уже 49 погибших в результате удара

Полтава, Вторник 03 сентября 2024 18:08
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В Полтаве уже 49 погибших в результате удара Иллюстративное фото: в Полтаве ликвидируют последствия российского удара (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Полтаве по состоянию на сейчас известно, что в результате российского обстрела погибли 49 человек. Разбор завалов продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филипа Пронина в Telegram.

"Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что из-под завалов спасли 11 человек, им надают всю необходимую помощь.

Также Пронин подчеркнул, что спасательная операция продолжается. По предварительной информации, под завалами могут находиться до 18 человек.

По словам главы ОВА, повреждены 10 жилых домов. Пострадавшим помогают сформировать заявления, чтобы получить материальную помощь.

Удар по Полтаве

Напомним, россияне сегодня, 3 сентября, утром атаковали Полтаву при помощи баллистических ракет. В результате этого было частично разрушено здание Института связи.

Согласно последней информации, было известно о 47 погибших и 206 раненых.

Детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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