У Полтаві вже 49 загиблих внаслідок удару

У Полтаві станом на сьогодні відомо, що внаслідок російського обстрілу загинули 49 людей. Розбір завалів продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна у Telegram.

"Продовжується ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу. Зараз відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей", - розповів чиновник. Він уточнив, що з-під завалів врятували 11 людей, їм надають усю необхідну допомогу. Також Пронін наголосив, що рятувальна операція триває. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати до 18 осіб. За словами глави ОВА, пошкоджено 10 житлових будинків. Потерпілим допомагають сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу.