В Полтаве прогремела серия взрывов

Поздно вечером в среду, 25 февраля, в Полтаве прозвучала серия громких взрывов. Россияне пытаются атаковать город дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Полтава" и канал главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.
"В Полтаве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 23:29.
Впоследствии несколько взрывов было слышно в Полтавской общине, а позже повторные взрывы непосредственно в самом областном центре.
Параллельно местные власти информировали о работе ПВО в области, а Воздушные силы ВСУ незадолго до взрывов фиксировали дроны над н.п. Диканька.
Также заметим, что мониторинговые каналы писали о вероятной массированной атаке дронов этой ночью, поскольку фиксировалось много пусков беспилотников. Правдива ли эта информация, пока неизвестно.
По состоянию на 23:47 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что россияне ежедневно атакуют Украину дронами, ракетами и авиабомбами. Под вражеский удар, в частности, попадает Полтавская область.
Так, в ночь на 20 февраля оккупанты атаковали нефтегазовую инфраструктуру региона. В результате обстрела возник пожар и были зафиксированы повреждения.
Также мы писали, что в ночь на 8 февраля россияне тоже нанесли удар по объектам группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Были зафиксированы попадания, пожары и разрушенное оборудование.