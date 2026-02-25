В Полтаве прогремела серия взрывов

"В Полтаве был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 23:29.

Впоследствии несколько взрывов было слышно в Полтавской общине, а позже повторные взрывы непосредственно в самом областном центре.

Параллельно местные власти информировали о работе ПВО в области, а Воздушные силы ВСУ незадолго до взрывов фиксировали дроны над н.п. Диканька.

Также заметим, что мониторинговые каналы писали о вероятной массированной атаке дронов этой ночью, поскольку фиксировалось много пусков беспилотников. Правдива ли эта информация, пока неизвестно.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:47 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.