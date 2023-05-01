В Полтаве работал прокси-центр, через который ФСБ распространяла фейки о войне в Украине
СБУ ликвидировала мощный прокси-центр в Полтаве, через который Россия проводила специальные информационные операции в Интернете. В частности, российские спецслужбы распространяли фейки и прокремлевские нарративы от имени украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы незаконной деятельности. Ими оказались двое жителей Полтавской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
В частности, дельцы наладили подпольный прокси-центр, работавший как VPN-сервис. Он разрешал абонентам из любой страны выдавать себя за пользователей украинского мобильного Интернета.
"Стоимость такой "подписки" составила почти 2,5 тысяч грн в месяц. По оперативной информации, фигуранты ежедневно получали сотни "заказов", а деньги получали из-за запрещенных платежных систем", - добавили в СБУ.
Известно, что среди "постоянных" клиентов были граждане РФ, которые через услуги прокси-центра пытались скрыть собственные IP-адреса для доступа к популярным соцсетям. При этом серверы вражеской "ячейки" находились на территории страны-агрессора.
"Это позволяло российским спецслужбам получать удаленный доступ к украинскому интернет-пространству, а также распространять кремлевские нарративы и фейковую информацию о ситуации на фронте якобы от имени украинских граждан", - добавили в СБУ.
Во время обысков по местам нахождения злоумышленников обнаружено:
- специальный аппаратный комплекс;
- 120 тыс. дол. и пол килограмма золота;
- мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.
В данный момент организатору прокси-центра сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Как сообщалось, СБУ установила, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям в Украине. Группа тинейджеров причастна к серии анонимных сообщений о "взрывчатке" в Киеве и других регионах Украины.
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