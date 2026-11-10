В Полтаве после удара РФ перебои со светом и водой, а в Кременчуге атаковано предприятие

Приблизительно в 22:51 Воздушные силы ВСУ зафиксировали реактивный дрон, летевший в направлении Полтавы. Сразу после этого несколько минут в городе слышались взрывы.

Несколько позже местные СМИ начали писать, что в некоторых микрорайонах частично исчезли свет и вода. В настоящее время местные власти проинформировали о попадании в энергообъект.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по объекту энергетики. Информация уточняется", - написал глава ОВА Дьяковнич.

Также он сообщил, что в Кременчуге российский беспилотник попал по промышленному предприятию. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.