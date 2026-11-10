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В Полтаве после удара РФ перебои со светом и водой, а в Кременчуге атаковано предприятие

00:40 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: враг попал в энергообъект (Getty Images)

Российские оккупанты поздно вечером 9 ноября атаковали Полтаву и Кременчуг дронами. В результате обстрела наблюдаются перебои со светом и водой, и известно о попадании в предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

Приблизительно в 22:51 Воздушные силы ВСУ зафиксировали реактивный дрон, летевший в направлении Полтавы. Сразу после этого несколько минут в городе слышались взрывы.

Несколько позже местные СМИ начали писать, что в некоторых микрорайонах частично исчезли свет и вода. В настоящее время местные власти проинформировали о попадании в энергообъект.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по объекту энергетики. Информация уточняется", - написал глава ОВА Дьяковнич.

Также он сообщил, что в Кременчуге российский беспилотник попал по промышленному предприятию. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Полтавской области

Напомним, вечером 8 ноября россияне массировано атаковали дронами Кременчуг. В результате обстрела был поврежден как минимум один жилой дом и пострадали люди.

Также мы писали, что 7 ноября враг атаковал в Кременчуге частные предприятия. Из-за атаки возникли пожары.

Кроме того, в ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали одно из промышленных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области. Известно, что враг ударил баллистикой.

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