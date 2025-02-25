В Полтаве демонтировали памятник Петру І (фото)

В Полтаве сегодня, 25 февраля, демонтировали памятник российскому императору Петру І. Это сделали на основании решения Минкульта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. городского главы Полтавы Екатерину Ямщикову в Facebook.
"Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации", - написала Ямщикова.
Фото: демонтаж памятника Петру I в Полтаве (facebook.com)
По ее словам, решение о демонтаже памятника было принято в соответствии с законодательством и соблюдением всех необходимых процедур.
Речь идет о памятнике Петру I возле музея "Поле Полтавской битвы". Также в Полтаве планируется демонтировать памятник на месте отдыха Петра I.
Напомним, 20 февраля исполком городского совета Полтавы принял решение о демонтаже памятника Петру I и памятного знака на месте его отдыха.
При этом решение властей предусматривало, что снимут и информационную табличку на памятнике коменданту Келину.
К слову, в Одессе планируют снести памятник российскому поэту Александру Пушкину, но для этого хотят получить разрешение ЮНЕСКО.
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