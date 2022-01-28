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У Полтаві школярів відправляють на "дистанційку": коли саме і наскільки

Автор: Марія Кучерявець

У Полтаві, через ситуацію з коронавірусом, учнів 5-11 класів переводять на дистанційну форму навчання. Це відбудеться вже 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської міськради.

"З метою збереження здоров'я учасників освітнього процесу, у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ, в т.ч. на COVID-19, із 31 січня 2022 року протягом 2 тижнів усі учні 5-11(12) класів закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади будуть навчатися у дистанційному форматі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що відповідне рішення було ухвалено регіональною комісією ТЕБ і НС.

Разом з тим вихованцям закладів дошкільної освіти, учням 1-4 класів та спеціальних шкіл дозволено відвідувати заклади освіти з дотриманням відповідних протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на три тижні на дистанційне навчання через ситуацію з коронавірусом.

Зазначимо, що у низці регіонів вже ухвалили відповідне рішення, зокрема, в Одесі, Тернополі, Луцьку, Херсонській, Львівській, Закарпатській та Сумській областях.

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