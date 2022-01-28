В Полтаве школьников отправляют на "дистанционку": когда именно и насколько

"С целью сохранения здоровья участников образовательного процесса, в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ, в т. ч. на COVID-19, с 31 января 2022 года в течение 2 недель все ученики 5-11 (12) классов учреждений общего среднего образования Полтавской городской территориальной общины будут учиться в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Отмечено, что соответствующее решение было принято региональной комиссией ТЭБ и ЧС.

Вместе с тем воспитанникам учреждений дошкольного образования, учащимся 1-4 классов и специальных школ разрешено посещать учебные заведения с соблюдением соответствующих противоэпидемических мер.