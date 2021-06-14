RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Полтаві дерево впало на літню терасу кафе

Автор: Анастасія Рокитна

Наслідки негоди були відчутні у Полтаві, коли дерево впало на літню терасу кафе. В результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

Зазначимо, що у місті піднявся сильний вітер та розпочалася злива. Під час негоди на вул. Соборності, 46 впало дерево.

Його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілля зачепило фасад будинку та майже повністю накрило літній майданчик кондитерського кафе.

Буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика у приміщення перейшла компанія з п'ятьох осіб. Ніхто не постраждав.

Фото: у Полтаві дерево впало літню терасу (poltava.to)

Нагадаємо, українські Карпати засипає снігом в середині червня.

Зазначимо, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. В українських регіонах будуть шквали, град та гроза.

Раніше УкрГідрометцентр попереджав, що Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПогодадеревоПолтава