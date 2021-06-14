В Полтаві дерево впало на літню терасу кафе

Зазначимо, що у місті піднявся сильний вітер та розпочалася злива. Під час негоди на вул. Соборності, 46 впало дерево.

Його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілля зачепило фасад будинку та майже повністю накрило літній майданчик кондитерського кафе.

Буквально за кілька секунд до падіння дерева з літнього майданчика у приміщення перейшла компанія з п'ятьох осіб. Ніхто не постраждав.

Фото: у Полтаві дерево впало літню терасу (poltava.to)