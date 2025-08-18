Полтава осталась без света: что известно

Отключения света в Украине

Более полугода в Украине не вводят массовых отключений электроэнергии - благодаря слаженной работе энергетиков и Сил обороны. Впрочем, из-за обстрелов и непогоды в отдельных регионах иногда случаются аварийные отключения.

Так, 5 августа часть потребителей в Сумской области осталась без электричества. Как сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, в Сумской громаде свет исчез после очередной атаки российских оккупантов; объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание.

Кроме того, вечером 2 августа из-за запуска российской ракеты без света оставались районы Херсона и Николаевской области.