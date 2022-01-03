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Чергова спроба прориву кордону. Польських прикордонників закидали камінням

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Варшава, Понеділок 03 січня 2022 13:57
Чергова спроба прориву кордону. Польських прикордонників закидали камінням Фото: на кордоні з Білоруссю закидали камінням польських прикордонників (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Польських прикордонників на кордоні з Білоруссю закидали камінням. Сталась чергова спроба прориву кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF4.

Четверо людей з білоруської сторони намагалися потрапити на територію Республіки Польща.

"У той час, однак, дві людини в цивільному - але в кепках з маркуванням, що нагадували маркування білоруських служб - ножицями розрізали огорожу. Тоді в польські патрулі почали кидати каміння та гілки", - розповіла речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

Чотирьох чоловіків після перетину кордону затримали. Жоден з них не клопотав про міжнародну допомогу, їх супроводили назад до лінії кордону.

Як зазначається, пізніше того ж дня польські прикордонники помітили білоруських солдатів, які перерізали огорожу, а неподалік була группа мігрантів, які пішли геть, коли побачили польський патруль.

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