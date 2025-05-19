Без польского языка, но с дипломом: как украинцам в Польше получить образование на английском

Как получить образование в Польше на английском языке

Украинцы в Польше имеют право бесплатно получить высшее образование, но только если владеют польским на уровне С1 и имеют соответствующий сертификат. Обучение на английском может быть только на платной основе.

Чтобы учиться на английском языке, нужно предоставить ВУЗу официальное подтверждение (международный сертификат) знания на уровне не ниже B2. Университеты принимают следующие сертификаты:

TOEFL - 60-78 баллов

IELTS - от 5,5 баллов

На некоторые специальности можно поступить без языкового сертификата, а именно: ІТ, логистику, управление, английскую филологию и другие.

Для поступления, кроме сертификата, абитуриентам нужно подать копии аттестата о среднем образовании, мотивационное письмо, рекомендации и другие документы, которые требует конкретный вуз. В большинстве случаев университеты просят украинцев предоставить результаты НМТ.

Стоит учесть, что стоимость обучения на английском языке значительно выше, чем на польском. Кроме этого, есть меньший выбор специальностей. Но польский язык все равно придется выучить хотя бы на бытовом уровне, чтобы спокойно коммуницировать в стране.

Где можно учиться на английском и сколько это стоит

В Польше на английском языке преподают как в частных, так и государственных заведениях. При этом есть широкий выбор специальностей.

Самые престижные вузы с англоязычными программами и стоимость обучения в них:

Варшавский университет: 2000-5200 евро в год;

Краковский экономический университет: 1500-2000 евро в год;

Экономический университет во Вроцлаве: 2000-3000 евро в год;

Академия финансов и бизнеса Вистула: 1500-2500 евро в год; Академия финансов и бизнеса Вистула: 1500-2500 евро в год;

Варшавская школа экономики: 3600-5000 евро в год;

Польско-японская академия информационных технологий: 3000-3500 евро в год;

Ягеллонский университет в Кракове: 2000-4000 евро в год;

Люблинская политехника: 2000-2500 евро в год;

Университет Марии Кюри-Склодовской: 2000-4000 евро в год;

Академия им. Леона Козьминского в Варшаве: 3000-4500 евро в год;

Высшая школа общественной психологии в Варшаве: 2000-4500 евро в год;

Академия общественных наук: 1500-2300 евро в год.

Варшавский университет предлагает большое количество образовательных программ, которые можно освоить на английском языке (фото: Википедия)