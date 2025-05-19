Без польского языка, но с дипломом: как украинцам в Польше получить образование на английском

В Польше можно получить образование даже без знаний польского языка. Ряд университетов предлагают англоязычные учебные программы, но они значительно дороже польских.
РБК-Украина рассказывает о том, какие условия для обучения на английском в Польше и сколько стоит такое образование.
Украинцы в Польше имеют право бесплатно получить высшее образование, но только если владеют польским на уровне С1 и имеют соответствующий сертификат. Обучение на английском может быть только на платной основе.
Чтобы учиться на английском языке, нужно предоставить ВУЗу официальное подтверждение (международный сертификат) знания на уровне не ниже B2. Университеты принимают следующие сертификаты:
На некоторые специальности можно поступить без языкового сертификата, а именно: ІТ, логистику, управление, английскую филологию и другие.
Для поступления, кроме сертификата, абитуриентам нужно подать копии аттестата о среднем образовании, мотивационное письмо, рекомендации и другие документы, которые требует конкретный вуз. В большинстве случаев университеты просят украинцев предоставить результаты НМТ.
Стоит учесть, что стоимость обучения на английском языке значительно выше, чем на польском. Кроме этого, есть меньший выбор специальностей. Но польский язык все равно придется выучить хотя бы на бытовом уровне, чтобы спокойно коммуницировать в стране.
В Польше на английском языке преподают как в частных, так и государственных заведениях. При этом есть широкий выбор специальностей.
Самые престижные вузы с англоязычными программами и стоимость обучения в них:
Ранее мы писали о том, что ряд европейских стран предлагают образовательные программы по доступной цене. Стоимость обучения в университетах Польши и Болгарии стартует от 1000 долларов, Венгрии - от 1,3 тысячи, Словакии - 1,6 тысячи, Чехии - от 2 тысяч евро.
Читайте также о том, где высшее образование стоит дороже - в Украине или Польше.
При подготовке материала использовали: Univerpl.com.ua, Studix.eu, Mojaedukacja.com.
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