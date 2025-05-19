Без польської мови, але з дипломом: як українцям у Польщі здобути освіту англійською

У Польщі можна здобути освіту навіть без знань польської мови. Низка університетів пропонують англомовні навчальні програми, втім вони значно дорожчі за польські.
РБК-Україна розповідає про те, які умови для навчання англійською в Польщі та скільки коштує така освіта.
Українці у Польщі мають право безкоштовно здобути вищу освіту, але тільки якщо володіють польською на рівні С1 і мають відповідний сертифікат. Навчання англійською може бути тільки на платній основі.
Щоб навчатись англійською мовою, потрібно надати ВНЗ офіційне підтвердження (міжнародний сертифікат) знання на рівні не нижче B2. Університети приймають наступні сертифікати:
На деякі спеціальності можна вступити без мовного сертифіката, а саме: ІТ, логістику, управління, англійську філологію та інші.
Для вступу, окрім сертифіката, абітурієнтам потрібно подати копії атестата про середню освіту, мотиваційний лист, рекомендації та інші документи, що вимагає конкретний ВНЗ. У більшості випадків університети просять українців надати результати НМТ.
Варто врахувати, що вартість навчання англійською мовою значно вища, ніж польською. Окрім цього, є менший вибір спеціальностей. Втім, польську мову все одно доведеться вивчити хоча б на побутовому рівні, щоб спокійно комунікувати в країні.
У Польщі англійською мовою викладають як у приватних, так і державних закладах. При цьому є широкий вибір спеціальностей.
Найпрестижніші ВНЗ з англомовними програмами та вартість навчання у них:
Раніше ми писали про те, що низка європейських країн пропонують освітні програми за доступною ціною. Вартість навчання в університетах Польщі та Болгарії стартує від 1000 доларів, Угорщині - від 1,3 тисячі, Словаччині - 1,6 тисячі, Чехії - від 2 тисяч євро.
Читайте також про те, де вища освіта коштує дорожче - в Україні чи Польщі.
Під час підготовки матеріалу використали: Univerpl.com.ua, Studix.eu, Mojaedukacja.com.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.