Польский злотый вырос до нового рекорда к гривне

Официальный курс на 30 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,5091 гривен за 1 злотый (-0,0197 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня - 11,4538.



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.