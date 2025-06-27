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Польський злотий зріс до нового рекорду до гривні

Фото: курс злотого зріс на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5091 гривень за 1 злотий (-0,0197 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 27 червня - 11,4538.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

 

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 30 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6409 гривень за 1 долар (+0,0557 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,7823 гривень за 1 євро (+0,1443 грн). Попередній максимум було зафіксовано 27 червня - 48,6380.

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