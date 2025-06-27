Польський злотий зріс до нового рекорду до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 30 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5091 гривень за 1 злотий (-0,0197 грн).
Попередній максимум було зафіксовано 27 червня - 11,4538.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 30 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6409 гривень за 1 долар (+0,0557 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,7823 гривень за 1 євро (+0,1443 грн). Попередній максимум було зафіксовано 27 червня - 48,6380.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.