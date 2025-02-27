НБУ резко снизил курс доллара на последний день зимы
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. За месяц доллар подешевел на более чем на 30 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 28 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,514 гривен за 1 доллар (-0,1250 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,4942 гривен за 1 евро (-0,1310 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,50-41,53 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен.
Курс доллара в феврале
В феврале курс доллара показал снижение второй месяц подряд - с 41,82 гривен на 31 января до 41,51 гривен на 28 февраля.
В прошлом году курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен. Но в январе курс снизился до 41,82 гривен. Февраль начался со снижения курса. Минимум был зафиксирован 10 февраля 0 41,47 грн/доллар. Затем курс немного вырос, а максимум был 26 февраля - 41,78 грн/доллар. В конце месяца курс снова упал.
Аналитики прогнозируют курс выше 45 гривен на конец года и ожидают, что основная девальвация пройдет во второй половине года.