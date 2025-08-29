НБУ повысил курс доллара на 1 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3203 гривен за 1 доллар (+0,0601 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 48,196 гривен за 1 евро (+0,0619 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара упал до 41,50 гривен, курс евро вырос до 48,50 гривен.