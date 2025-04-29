Польский злотый немного подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,80 гривен и продают по 11,10 гривен. Курс не изменился.

Официальный курс на 30 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 11,0733 гривен за 1 злотый (-0,0126 грн).

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний день апреля. В итоге за месяц курс вырос всего на 9 копеек.

Официальный курс на 30 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5647 гривен за 1 доллар (-0,1794 грн).

Официальный курс евро составит 47,284 гривен за 1 евро (-0,1081 грн).

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