НБУ резко снизил курс доллара на последний день апреля

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний день апреля. В итоге за месяц курс вырос всего на 9 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5647 гривен за 1 доллар (-0,1794 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 47,284 гривен за 1 евро (-0,1081 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,56-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,85 гривен.