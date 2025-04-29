НБУ резко снизил курс доллара на последний день апреля
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний день апреля. В итоге за месяц курс вырос всего на 9 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 30 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,5647 гривен за 1 доллар (-0,1794 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,284 гривен за 1 евро (-0,1081 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,56-41,65 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,85 гривен.
Курсы в апреле
Апрель стал первым месяцем 2025 года, когда доллар в Украине подорожал. Курс колебался в широком диапазоне от 41,08 до 41,75 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 9 копеек с 41,47 гривен до 41,56 гривен.
В середине месяца НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.
Курс евро неоднократно обновлял максимумы из-за роста на международном рынке, который был вызван недоверием к американским активам из-за торговых войн Дональда Трампа. Рекордный уровень был 22 апреля - 47,76 гривен за евро. Затем курс немного снизился.