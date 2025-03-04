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Доллар снова подешевел

Украина, Вторник 04 марта 2025 15:38
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Доллар снова подешевел Фото: курс доллара упал на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после резкого роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5782 гривен за 1 доллар (-0,0129 грн).
Доллар снова подешевел

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8775 гривен за 1 евро (+0,3358 грн).
Доллар снова подешевел

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар снова подешевел

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,80 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики компании, инвесткомпании ICU, падение курса доллара в последнее время было ситуативным.

Согласно их прогнозу, в ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 грн/доллар до конца текущего года, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному.

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