Польский злотый подорожал по отношению к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 6 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,674 гривен за 1 злотый (+0,1238 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,50 гривен и продают по 10,66 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с конца осени прошлого года.

Официальный курс на 6 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,3680 гривен за 1 доллар (-0,2102 грн).

Ниже курс был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 44,2493 гривен за 1 евро (+0,3718 грн).