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Доллар резко подешевел: НБУ снизил курс до минимума с конца осени

Украина, Среда 05 марта 2025 15:49
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Доллар резко подешевел: НБУ снизил курс до минимума с конца осени Фото: курс доллара упал на 21 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с конца осени прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,3680 гривен за 1 доллар (-0,2102 грн).

Ниже курс был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.
Доллар резко подешевел: НБУ снизил курс до минимума с конца осени

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,2493 гривен за 1 евро (+0,3718 грн).
Доллар резко подешевел: НБУ снизил курс до минимума с конца осени

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 18 копеек до 41,34-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар резко подешевел: НБУ снизил курс до минимума с конца осени

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Прогноз курса

Курс доллара постепенно снижается с середины января. За это время доллар подешевел почти на гривну - с максимума 42,28 на 13 января.

Однако, как отмечают аналитики компании, в ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 грн/доллар до конца текущего года, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному.

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