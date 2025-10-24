Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 27 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4931 гривен за 1 злотый (+0,0277 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с конца января.
Официальный курс на 27 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9969 гривен за 1 доллар (+0,0999 грн).
Выше курс был только 29 января 2025 года - 42,0195 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 48,7668 гривен за 1 евро (+0,2166 грн).