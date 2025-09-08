Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3874 гривен за 1 злотый (+0,0567 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс вырос на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.
Официальный курс на 9 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2497 гривен за 1 доллар (+0,0298 грн).
Официальный курс евро составит 48,3818 гривен за 1 евро (+0,2184 грн).