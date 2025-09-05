Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 8 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3307 гривен за 1 злотый (+0,0058 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс вырос на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта немного подорожала.
Официальный курс на 8 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (-0,1295 грн).
Ниже курс был только 22 августа (41,2185 грн/доллар), когда он находился на минимальном уровне с начала апреля.
Официальный курс евро составит 48,1634 гривен за 1 евро (+0,0286 грн).