Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после падения два дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 29 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,2918 гривен за 1 злотый (+0,0815 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,10 гривен и продают по 11,40 гривен. Курс не изменился
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний рабочий день августа. За месяц доллар подешевел на 50 копеек.
Официальный курс на 29-31 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2602 гривен за 1 доллар (-0,0620 грн).
Официальный курс евро составит 48,1341 гривен за 1 евро (0,2541 грн).