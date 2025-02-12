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Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Среда 12 февраля 2025 15:50
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Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 10 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,3954 гривен за 1 злотый (+0,0962 грн).
Польский злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс покупки вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 13 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7927 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн).

Официальный курс евро составит 43,3557 гривен за 1 евро (+0,3443 грн).

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