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Доллар дорожает третий день подряд. НБУ резко повысил курс

Украина, Среда 12 февраля 2025 15:37
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Доллар дорожает третий день подряд. НБУ резко повысил курс Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7927 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн).

Доллар дорожает третий день подряд. НБУ резко повысил курс

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,3557 гривен за 1 евро (+0,3443 грн).
Доллар дорожает третий день подряд. НБУ резко повысил курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,82-41,85 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар дорожает третий день подряд. НБУ резко повысил курс

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,90 гривен.

Комментарий НБУ

Как отметил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, в конце января спрос на валюту снизился, в результате гривна укрепилась, а объем чистой продажи валюты НБУ сократился.

"НБУ имеет достаточно инструментов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке и в дальнейшем", - добавил он.

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