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Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Пятница 07 февраля 2025 15:55
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Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,2524 гривен за 1 злотый (+0,0353 грн).
Польский злотый подорожал к гривнеbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума за два месяца.

Официальный курс на 10 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4733 гривен за 1 доллар (-0,0164 грн).

Это минимальный уровень с 9 декабря 2024 года (41,4446 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 43,0327 гривен за 1 евро (+0,0535 грн).

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