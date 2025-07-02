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Польский злотый подешевел к гривне после рекорда

Украина, Среда 02 июля 2025 15:47
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Польский злотый подешевел к гривне после рекорда Фото: курс злотого упал на 8 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5604 гривен за 1 злотый (-0,0832 грн).
Польский злотый подешевел к гривне после рекорда

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,40 гривен и продают по 11,70 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро подешевел после исторического максимума.

Официальный курс на 3 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8116 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).

Официальный курс евро составит 49,1328 гривен за 1 евро (-0,2765 грн).

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