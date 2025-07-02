Доллар подешевел после трехдневного роста, евро отошел от максимума
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро подешевел после исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 3 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8116 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 49,1328 гривен за 1 евро (-0,2765 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос до 42 гривен, курс евро вырос до 49,70 гривен.
Ситуация на рынке
Данные НБУ свидетельствуют о том, что спрос на наличную валюту в июне оставался на низком уровне. Всего за месяц украинцы купили 282 млн долларов. Это значительно меньше, чем в начале года, когда объемы превышали 1 млрд долларов.
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