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Доллар подешевел после трехдневного роста, евро отошел от максимума

Украина, Среда 02 июля 2025 15:30
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Доллар подешевел после трехдневного роста, евро отошел от максимума Фото: курс доллара упал менее чем на 1 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8116 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).
Доллар подешевел после трехдневного роста, евро отошел от максимума

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,1328 гривен за 1 евро (-0,2765 грн).
Доллар подешевел после трехдневного роста, евро отошел от максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подешевел после трехдневного роста, евро отошел от максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 42 гривен, курс евро вырос до 49,70 гривен.

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют о том, что спрос на наличную валюту в июне оставался на низком уровне. Всего за месяц украинцы купили 282 млн долларов. Это значительно меньше, чем в начале года, когда объемы превышали 1 млрд долларов.

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