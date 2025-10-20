ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Понедельник 20 октября 2025 15:59
Польский злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4605 гривен за 1 злотый (-0,0185 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 21 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7565 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).

Официальный курс евро составит 48,663 гривен за 1 евро (-0,0994 грн).

