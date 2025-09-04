RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Польский злотый подешевел к гривне

КФото: курс злотого упал на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3242 гривен за 1 злотый (-0,0112 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 5 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3494 гривен за 1 доллар (-0,0225 грн).

Официальный курс евро составит 48,1348 гривен за 1 евро (-0,0676 грн).

Национальный банк УкраиныПольша