НБУ снизил курсы доллара и евро на 14 июля

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже уровня 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7842 гривен за 1 доллар (-0,0390 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 48,8416 гривен за 1 евро (-0,1334 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара вырос до 41,00 гривен, курс евро упал до 49,30 гривен.