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НБУ снизил курсы доллара и евро на 14 июля

Украина, Пятница 11 июля 2025 15:30
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НБУ снизил курсы доллара и евро на 14 июля Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже уровня 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7842 гривен за 1 доллар (-0,0390 грн).
НБУ снизил курсы доллара и евро на 14 июля

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8416 гривен за 1 евро (-0,1334 грн).
НБУ снизил курсы доллара и евро на 14 июля

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курсы доллара и евро на 14 июля

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 41,00 гривен, курс евро упал до 49,30 гривен.

Курс евро-доллар

Доллар США сегодня укрепился по отношению к большинству основных валют. Президент США Дональд Трамп усилил тарифную напряженность, объявив о введении 35%-ной пошлины на некоторые товары из Канады. Эскалация ситуации вносит новую волну неопределенности.

Курс евро упал 1,1690, что ниже максимума в 1,1810 в начале июля, когда курс евро в Украине установил рекорд в 49,40 гривен.

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