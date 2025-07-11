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Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Пятница 11 июля 2025 15:47
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Польский злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,47 гривен за 1 злотый (-0,0579 грн).
Польский злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже уровня 49 гривен.

Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7842 гривен за 1 доллар (-0,0390 грн).

Официальный курс евро составит 48,8416 гривен за 1 евро (-0,1334 грн).

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