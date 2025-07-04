Польский злотый подешевел к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5665 гривен за 1 злотый (-0,0068 грн).

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,40 гривен и продают по 11,70 гривен. Курс не изменился.