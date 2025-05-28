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Доллар пошел вниз после длительного роста

Украина, Среда 28 мая 2025 15:30
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Доллар пошел вниз после длительного роста Фото: курс доллара упал на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5903 гривен за 1 доллар (-0,0855 грн).
Доллар пошел вниз после длительного роста

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,0761 гривен за 1 евро (-0,2343 грн).
Доллар пошел вниз после длительного роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,56-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар пошел вниз после длительного роста

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,80 гривен.

Единая европейская валюта

Основной курсообразующей валютой в Украине является доллар. Курсы остальных валют устанавливаются НБУ на основании кросс-курсов. Сейчас НБУ изучает возможность перехода на евро в качестве основной валюты.

Опрос Евробарометра показал, что доверие к евро в странах ЕС выросло до исторического максимума

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