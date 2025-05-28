Доллар пошел вниз после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5903 гривен за 1 доллар (-0,0855 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 47,0761 гривен за 1 евро (-0,2343 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,56-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,80 гривен.