Польский злотый подешевел к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста в течение двух дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0964 гривен за 1 злотый (-0,0415 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.
Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5903 гривен за 1 доллар (-0,0855 грн).
Официальный курс евро составит 47,0761 гривен за 1 евро (-0,2343 грн).
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