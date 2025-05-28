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Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Среда 28 мая 2025 15:49
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Польский злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста в течение двух дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 11,0964 гривен за 1 злотый (-0,0415 грн).
Польский злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Официальный курс на 29 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5903 гривен за 1 доллар (-0,0855 грн).

Официальный курс евро составит 47,0761 гривен за 1 евро (-0,2343 грн).

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