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Польский злотый подешевел к гривне

Украина, Четверг 06 февраля 2025 15:52
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Польский злотый подешевел к гривне Фото: курс злотого упал на 13 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после двух дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,2171 гривен за 1 злотый (-0,1251 грн).

Польский злотый подешевел к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума почти за два месяца.

Официальный курс на 7 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4897 гривен за 1 доллар (-0,1687 грн).

Это минимальный уровень с 9 декабря 2024 года (41,4446 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 42,9792 гривен за 1 евро (-0,4289 грн).

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