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НБУ резко снизил курс доллара

Украина, Четверг 06 февраля 2025 15:31
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НБУ резко снизил курс доллара Фото: курс доллара упал на 17 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума почти за два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,4897 гривен за 1 доллар (-0,1687 грн).

Это минимальный уровень с 9 декабря 2024 года (41,4446 грн/доллар).
НБУ резко снизил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 42,9792 гривен за 1 евро (-0,4289 грн).
НБУ резко снизил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 16 копеек до 41,44-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ резко снизил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,80 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в январе 2025 года вырос на 1,2% до 42,56 гривен. За год доллар подорожал на 10,3%.

За последние три года (с января 2022 года) курс вырос на 51,3%.

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