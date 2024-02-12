Польский чиновник хочет проверять все транзитное зерно из Украины

"Сегодня будут четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе с Украиной, которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту и является только транзитным зерном", - сказал он.

Колодзейчак заявил, что процедуры проверки зерна на границе неправильны, а сам не доверяет ни одному он "не доверяет ни одному импортеру или экспортеру продукции из-за границы, который представляет нам свои тесты".

"Сегодня на совещании с различными службами я потребую, чтобы все зерновые перевозки, которые идут на экспорт и на которые наложено эмбарго, были проверены в Польше. Я буду проталкивать эти правила. Это значит быть или не быть Польше, польскому сельскому хозяйству и мне лично, потому что я не буду сотрудничать с чиновниками и работниками, которые будут навязывать мне свои условия", - сказал он.

На вопрос, о каких службах он говорит, он ответил, что они "отвечают за то, что у нас есть на польских столах и что поступает в Польшу".

Колодзейчак утверждает, что когда такое зерно попадает в Германию и после проверки оказывается некачественным, "в 99 процентах случаев оно возвращается в Польшу как европейское зерно". Он добавил, что то же самое касается и тестирования зерна в портах."Оно возвращается уже не в Украину а в Польшу", - сказал он.

Колодзейчак объявил, что в понедельник подаст заявку на получение подробного списка зерна, вывезенного из портов. Аналогично и с учетом зерна, которое было вывезено в Польшу для немецких компаний.

Заместитель министра сельского хозяйства заявил, что во время брифинга в понедельник в министерстве он поручит создать информационную платформу, посредством которой фермеры смогут сообщать о проблемах и нарушениях непосредственно в Министерство сельского хозяйства по телефону и через Интернет.

Блокада границы

Напомним,польские фермеры , протестующие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков. Фермеры начали блокаду на прошлой неделе, требуя упразднить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.