Польський чиновник хоче перевіряти все транзитне зерно з України

"Сьогодні будуть чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все зерно на кордоні з Україною, яке підлягає пломбуванню, підлягає експорту і є лише транзитним зерном", - сказав він.

Колодзейчак заявив, що процедури перевірки зерна на кордоні неправильні, а сам не довіряє жодному він "не довіряє жодному імпортеру чи експортеру продукції з-за кордону, який подає нам свої тести".

"Сьогодні на нараді з різними службами я вимагатиму, щоб усі зернові перевезення, які йдуть на експорт і на які накладено ембарго, були перевірені в Польщі. Я проштовхуватиму ці правила. Це означає бути чи не бути Польщі, польському сільському господарству і мені особисто, тому що я не співпрацюватиму з чиновниками та працівниками, які нав'язуватимуть мені свої умови", - сказав він.

На запитання, про які служби він говорить, він відповів, що вони "відповідають за те, що у нас є на польських столах і що надходить до Польщі".

Колодзейчак стверджує, що коли таке зерно потрапляє до Німеччини та після перевірки виявляється неякісним, "у 99 відсотках випадків воно повертається до Польщі як європейське зерно". Він додав, що те саме стосується і тестування зерна в портах. "Воно повертається вже не в Україну, а в Польщу", - сказав він.

Колодзейчак оголосив, що у понеділок подасть заявку на отримання докладного списку зерна, вивезеного із портів. Аналогічно та з урахуванням зерна, яке було вивезено до Польщі для німецьких компаній.

Заступник міністра сільського господарства заявив, що під час брифінгу в понеділок у міністерстві він доручить створити інформаційну платформу, за допомогою якої фермери зможуть повідомляти про проблеми та порушення безпосередньо до Міністерства сільського господарства телефоном та через Інтернет.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок. Фермери почали блокаду минулого тижня, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.